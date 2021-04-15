رياضة

مانشستر سيتي يحل "عقدة" أبطال أوروبا.. ويتأهل لقبل النهائي

Lebanon 24
15-04-2021 | 12:00
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أحرز مانشستر سيتي أمس الأربعاء هدفين في الشوط الثاني عبر رياض محرز وفيل فودن ليهزم مضيفه بروسيا دورتموند 2-1 في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويتأهل لقبل النهائي لأول مرة في 6 سنوات.

 

وأحرز فودن، الذي سجل هدف الفوز 2-1 لسيتي في مباراة الذهاب، هدفا في الدقيقة 76 من تسديدة بجوار القائم الأيسر للمرمى بعدما أدرك رياض محرز التعادل للضيوف في الدقيقة 55 من ركلة جزاء إثر لمسة يد من إيمري تشان ليفوز الفريق الإنجليزي 4-2 في نتيجة مباراة الذهاب والعودة.

 

وتقدم دورتموند عندما ركض المهاجم إرلينغ هالاند ليلحق بتمريرة عرضية في العمق، قبل أن تصل الكرة إلى الشاب جود بيلينغهام ليطلق تسديدة في المرمى بعد ربع ساعة من البداية ويحرز أول أهدافه في البطولة.

 

وسيلتقي سيتي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي ودع البطولة من دور الثمانية في آخر 3 أعوام، مع باريس سان جرمان في قبل النهائي بعدما أقصى بطل فرنسا حامل اللقب بايرن ميونيخ الثلاثاء.

 

وتأهل بيب غوارديولا مدرب سيتي للمرة الثامنة إلى قبل النهائي ليعادل رقم جوزيه مورينيو، لكنها المرة الأولى له مع الفريق الإنكليزي.

 

وأجرى المدرب الإسباني 7 تغييرات على التشكيلة التي خسرت، السبت الماضي، أمام ليدز يونايتد، لكن بدا أن دورتموند أكثر انتعاشا وتقدم بفضل تسديدة جيدة من الإنجليزي الشاب بيلينغهام، الذي أحرز أول أهدافه في الدوري الألماني مطلع الأسبوع الحالي.

 

وزاد سيتي، الذي كاد أن يودع البطولة من دور الثمانية للمرة الرابعة على التوالي، من اندفاعه الهجومي وسدد كيفن دي بروين في القائم في الدقيقة 25.

 

وأبعد بيلينغهام محاولة من محرز، حيث هيمن سيتي على المباراة، لكن اللاعب الجزائري أدرك التعادل بعد 10 دقائق من نهاية الاستراحة عندما نفذ ركلة جزاء بنجاح.

 

وأخطأ تشان أيضا في مباراة الذهاب ليهدي سيتي الهدف الأول.

 

وحاول أصحاب الأرض العودة للمباراة بضربة رأس من ماتس هوملزمرت أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 69.

 

المصدر: سكاي نيوز
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