لفتة إنسانية.. ميسي يطرح حذاء "ذهبيًّا" في المزاد لأعمال خيرية

طرحت دار "كريستيز"، حذاء ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي سجل به الرقم القياسي من الأهداف كلاعب في ناد واحد (644)، في مزاد افتراضي، من أجل مشروع الفن والصحة في مستشفى ببرشلونة.وأعلنت دار المزادات في بيان أن ميسي تبرع بالحذاء إلى المتحف الوطني للفن في كتالونيا، وقرر الجانبان معا عرضه في مزاد خيري، وستخصص إيراداته لصالح مشروع الفن والصحة بمستشفى في برشلونة.وسيقام المزاد عبر موقع "www.christies.com" في الفترة ما بين يومي (19 و30) من شهر نيسان الجاري.وقال ميسي في البيان إن تحقيق الرقم القياسي بتسجيل 644 هدفًا مع نفس النادي "جعله سعيدًا، ولكن الأهم أكثر هو إمكانية مساعدة كل الأطفال المرضى الذين يناضلون للحصول على الشفاء".وأضاف: "نتمنى أن يسلط هذا المزاد الضوء على هذه المبادرة الاستثنائية، أود شكر الجميع على دعمه لهذه القضية، المهمة للغاية بالنسبة لي".وأحرز ليونيل ميسي (33 عاما) بهذا الحذاء هدفه رقم 644 بقميص برشلونة، في مرمى مضيفه بلد الوليد (3-0)، يوم الثلاثاء 22 كانون الأول الماضي، وذلك في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.