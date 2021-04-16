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رياضة
"مان يونايتد" ينهي مغامرة "غرناطة" بالدوري الأوروبي.. ويبلغ قبل النهائي!
Lebanon 24
16-04-2021
|
18:00
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أنهى نادي "مانشستر يونايتد" الإنكليزي مغامرة ضيفه "غرناطة" الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، ضمن إياب دور الثمانية للمسابقة.
وكرّر "يونايتد" تفوقه على منافسه الأندلسي، بعدما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في مباراة الذهاب بإسبانيا، الخميس الماضي، ليبلغ الدور قبل النهائي في البطولة، منهيا مسيرة "غرناطة" في المسابقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وافتتح النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني التسجيل لـ"الشياطين الحمر" في الدقيقة السادسة، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل خيسوس فاييخو لاعب "غرناطة" هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
المصدر: د أ ب
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