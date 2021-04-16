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رياضة
أجمك" يخطف تعادلاً ثميناً من "الهلال" في دوري أبطال آسيا
Lebanon 24
16-04-2021
|
23:00
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أهدر نادي "الهلال" السعودي نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام ضيفه "أجمك" الأوزبكي 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، على ستاد "الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة السعودية الرياض في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.
وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة حيث نجح الضيوف بتسجيل هدف السبق بعد مرور 11 دقيقة عن طريق مهاجمه زافار بولفونوف الذي استغل خطأ المعيوف في ابعاد الكرة ليخطفها ويضعها في الشباك، بحسب ما ذكر موقع "العربية".
وفرض "الهلال" سيطرته بحثاً عن هدف التعادل الذي أتى عند الدقيقة 27 بعدما تكفل المدافع الاوزبكي ساردور رحمانوف في تحويل عرضية لاعب "الهلال" محمد البريك في شباك فريقه.
وواصل "الهلال" هجومه وتمكن لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول عرضية زميله البيروفي آندري كاريليو بقدمه في شباك الضيوف.
وفي الشوط الثاني واصل "الهلال" هجومه وأغلق فريق "أجمك" مناطقه الدفاعية وأعتمد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً على مرمى الحارس عبدالله المعيوف.
وعند الدقيقة 70 نجح لاعب "أجمك" سانجار شاخمادوف بتسجيل هدف التعادل بعد متابعته لعرضية زميله اكسماديليف العائدة من الحارس عبدالله المعيوف ليسدد الكرة في الشباك.
ويتصدر "الهلال" و"أجمك" ترتيب المجموعة الأولى بفارق الاهداف عن "شباب الاهلي الاماراتي" و"استقلول الايراني" اللذين تعادلا سلبياً على ستاد "الملك فهد الدولي" بالرياض.
المصدر: العربية
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