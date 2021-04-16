رياضة

أجمك" يخطف تعادلاً ثميناً من "الهلال" في دوري أبطال آسيا

Lebanon 24
16-04-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-813414-637541605071222897.jpg
Doc-P-813414-637541605071222897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أهدر نادي "الهلال" السعودي نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام ضيفه "أجمك" الأوزبكي 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، على ستاد "الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة السعودية الرياض في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة حيث نجح الضيوف بتسجيل هدف السبق بعد مرور 11 دقيقة عن طريق مهاجمه زافار بولفونوف الذي استغل خطأ المعيوف في ابعاد الكرة ليخطفها ويضعها في الشباك، بحسب ما ذكر موقع "العربية". 

وفرض "الهلال" سيطرته بحثاً عن هدف التعادل الذي أتى عند الدقيقة 27 بعدما تكفل المدافع الاوزبكي ساردور رحمانوف في تحويل عرضية لاعب "الهلال" محمد البريك في شباك فريقه.

وواصل "الهلال" هجومه وتمكن لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول عرضية زميله البيروفي آندري كاريليو بقدمه في شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني واصل "الهلال" هجومه وأغلق فريق "أجمك" مناطقه الدفاعية وأعتمد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً على مرمى الحارس عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة 70 نجح لاعب "أجمك" سانجار شاخمادوف بتسجيل هدف التعادل بعد متابعته لعرضية زميله اكسماديليف العائدة من الحارس عبدالله المعيوف ليسدد الكرة في الشباك.


ويتصدر "الهلال" و"أجمك" ترتيب المجموعة الأولى بفارق الاهداف عن "شباب الاهلي الاماراتي" و"استقلول الايراني" اللذين تعادلا سلبياً على ستاد "الملك فهد الدولي" بالرياض.
المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
21:00 | 2021-04-16
18:00 | 2021-04-16
15:00 | 2021-04-16
12:00 | 2021-04-16
09:00 | 2021-04-16
06:00 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website