تعرض مدافع روما لسطو مسلح داخل منزله

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مدافع فريق روما الإيطالي، كريس سمولينغ، تعرض لسطو مسلح داخل منزله.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن سمولينغ، تعرض للسطو تحت تهديد السلاح على يد لصوص، اقتحموا منزله في روما خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 16 نيسان.وتابع المصدر:"زوجة سمولينغ وابنه ووالدتها، وأحد أفراد الأسرة الآخرين، كانوا في المنزل الواقع في جنوبي روما، وقت السطو المسلح".وأوضح المصدر أن 3 رجال مسلحين اقتحموا المنزل حوالى الساعة الخامسة صباحا، وأجبروا سمولينغ، على فتح الخزانة الخاصة به.كما قام المسلحون بسرقة 3 ساعات رولكس ومجوهرات وحوالي 300 يورو نقدا.ولم يتسن على الفور الاتصال بمدافع منتخب إنجلترا السابق البالغ عمره 31 عاما، كما لم يتسن الاتصال بمسؤولي نادي روما للتعليق.وغاب سمولينغ عن مباراة إياب دور الثمانية في الدوري الأوروبي أمام أياكس أمستردام يوم الخميس، بسبب إصابة في الركبة.وشاهد فريقه يتعادل 1-1 ليفوز 3-2 في مجموع المباراتين، ويضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.