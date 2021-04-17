رياضة

"مهلة أخيرة" لنيمار في سان جرمان... هل يُمدد عقده؟

Lebanon 24
17-04-2021 | 09:00
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كشفت تقارير إعلامية رياضية، أن مسؤولي باريس سان جيرمان، قد منحوا البرازيلي نيمار، مهلة أخيرة مدتها أسبوعان، لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وتتزايد مخاوف النادي الباريسي من عودة نيمار إلى ناديه السابق، برشلونة الإسباني، خلال الصيف المقبل.

ويرتبط نيمار بعقد مع باريس سان جرمان ينتهي في صيف العام 2022، وقدمت إدارة النادي عرضا للاعب البالغ من العمر 29 عاما لتجديد عقده في "حديقة الأمراء"، لكن شيئا لم يحدث بعد في هذا الخصوص، فيما يقترب الموسم من نهايته.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية على صفحتها الرئيسية، الجمعة، أنه إذا ما حدث وجدد نيمار عقده مع سان جرمان حتى العام 2027، فسينتهي كل الجدل المثار حول إمكانية عودته إلى "كامب نو".

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الخميس، أن باريس سان جرمان يشعر بالقلق المتزايد، ويدفع نيمار إلى تجديد عقده قبل مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من أبريل الجاري.

وحسبما ذكرت "آس" الإسبانية، فإنه مع اقتراب الموسم الحالي في الدوري الفرنسي الممتاز من الوصول إلى نهايته، ومع تخلف باريس سان جرمان (66 نقطة) عن منافسه ليل بواقع 3 نقاط، مع تبقي 6 مباريات فقط على انتهاء الموسم، يرغب المارد الباريسي في إنهاء أي جدل قد يشتت انتباه اللاعبين في الفترة المقبلة.

وتتضارب مساعي النادي الفرنسي لتسريع تجديد عقد نيمار مع تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية، رجح عودة النجم البرازيلي للعب في صفوف "البلوغرانا" مع فوز خوان لابورتا بمنصب رئيس النادي الكتالوني، فضلا عن رغبة نيمار في اللعب مجددا إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن نيمار سجل 13 هدفا، وصنع 6 تمريرات حاسمة في 22 مباراة بكافة المسابقات، رفقة باريس سان جرمان هذا الموسم.
المصدر: سكاي نيوز
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