رياضة

هاري كين يبتعد عن محمد صلاح بالاهداف... ويضعه أمام تحد كبير

Lebanon 24
17-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-813712-637542351427363938.jpg
Doc-P-813712-637542351427363938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنقذ النجم الإنجليزي هاري كين فريقه توتنهام من الهزيمة أمام مضيفه إيفرتون (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، وذلك في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 27، ورد عليه اللاعب الإيسلندي غيلفي سيغوردسون بهدفين متتاليين، في الدقيقتين (31 من ضربة جزاء، و62)، وعاد كين في الدقيقة 68 واقتنص الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه لينقذه من الهزيمة، على ملعب "غوديسون بارك" في مدينة ليفربول.  

ورفع هاري كين رصيده إلى 21 هدفا وانفرد بصدارة هدافي "البريمير ليغ"، مبتعدا بفارق هدفين عن وصيفه النجم المصري محمد صلاح، الذي سيكون أمام تحد كبير للتسجيل للعودة  إلى الصدارة، خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه ليدز يونايتد، يوم الاثنين المقبل.

وخرج هاري كين من الملعب عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، متأثر بنوع من الالتواء في قدمه إثر احتكاك في منطقة جزاء فريقه خلال ضربة ركنية لفريق الخصم، وفي حال عدم تأثر النجم الإنجليزي بهذه الإصابة والاستمرار في اللعب مع فريقه، فسيكون من أبرز المرشحين لنيل لقب هدافي الدوري.

بينما اكتفى توتنهام بنقطة واحدة فقط، بعد هذا التعادل، رفع به رصيده إلى 50 نقطة، وبقي في المركز السابع، مفوتا فرصة اللحاق بليفربول صاحب المركز السادس، وذلك قبل مباراته القادمة.

كما بقي إيفرتون في المركز الثامن برصيد 49 نقطة على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-04-17
09:00 | 2021-04-17
06:00 | 2021-04-17
23:00 | 2021-04-16
21:00 | 2021-04-16
18:00 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website