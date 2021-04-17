ليفربول يبحث عن بديل لصلاح... ويجد ضالته في الدوري الإسباني

فجرت قناة "ديبورتيس كواترو" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن اهتمام ليفربول الإنجليزي بإعادة مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز، كبديل للمصري الدولي محمد صلاح.وأشارت القناة إلى أنه رغم تفضيل سواريز البقاء في الدوري الإسباني، إلا أن عقده لا يشمل أي بنود تمنعه من الرحيل عن أتلتيكو مدريد.ووفق "ديبورتيس كواترو"، فإن ليفربول هو النادي الوحيد الحريص على جذب سواريز، ليكون بديلا لصلاح إن ترك "الريدز" هذا الصيف.ومن بين الخيارات المتاحة أمام سواريز أيضا، اللعب في "إنتر ميامي"، إن فكر بالانتقال للدوري الأميركي، حسبما ذكر موقع "غيف مي سبورت" الرياضي.واستطاع سواريز منذ انتقاله من برشلونة لأتلتيكو مدريد العام الماضي، أن يحدث تأثيرا إيجابيا في الفريق، إذ بات هداف النادي في الدوري الإسباني برصيد 19 هدفا، الأمر الذي يضعه بموازاة مع صلاح، هداف ليفربول في "البريميرليغ".ورغم أن صفقة انتقال سواريز لأتلتيكو مدريد قد كلّفت النادي 6.3 مليون إسترليني فقط، إلا أن قيمة اللاعب السوقية باتت الآن بحسب موقع "ترانسفير ماركت" في حدود 13.5 مليون إسترليني.ومع بلوغه الـ34 عاما من عمره، فإن ليفربول قد يأمل بالحصول على خدمات سواريز مقابل مبلغ معقول نسبيا، وفق "ديبورتيس كواترو".ومن العقبات التي تعترض انتقال سواريز لليفربول، احتمال عدم ترحيب جماهير "الريدز" به كبديل لصلاح، وخصوصا أنه سيأتي في مرحلة متأخرة من حياته المهنية، وفي الوقت الذي يقدم فيه النجم المصري أداء جيدا مع النادي الإنجليزي.أما صلاح، فقد زادت التكهنات حول مستقبله مع ليفربول، لاسيما بعد خروج "الريدز" خالي الوفاض من جميع البطولات هذا الموسم.وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023، سيضغط على "الريدز" في الصيف القادم، وذلك للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، علما أن اللاعب نفسه قد صرّح في وقت سابق، بأنه لا يستبعد اللعب مع أحد عملاقي الكرة الإسبانية يوما ما.