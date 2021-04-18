رياضة

أغويرو يصدم برشلونة بمطالبه المالية

Lebanon 24
18-04-2021 | 06:00
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دخل فريق برشلونة إلى سباق التعاقد مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم نادي مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لسد الثغرة التي تركها مهاجمه السابق الأوروغواياني، لويس سواريز.

وسيرحل أغويور عن مانشستر سيتي بصفقة حرة عقب نهاية الموسم الحالي، بسبب انتهاء عقده، وهناك العديد من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، مثل باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وتشيلسي، إضافة إلى برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن سيرخيو أغويرو (32 عاما) يريد الحصول على راتب كبير مع ناديه الجديد، مستغلا أنه سينتقل بصفقة مجانية، ولن يكلف النادي أي يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها نقلا عن "لا غازيتا ديلو سبورت" أن المهاجم الأرجنتيني طلب الحصول على 12 مليون يورو سنويا صافية من الضرائب، وهذا مبلغ كبير بالنسبة للاعب متقدم بالسن وعانى في الفترة الأخيرة من إصابات متكررة وانخفاض في مستوى اللعب.
المصدر: روسيا اليوم
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