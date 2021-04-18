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رياضة
برشلونة يكتسح أتلتيك بيلباو ويتوج بلقب بطل كأس ملك إسبانيا
Lebanon 24
18-04-2021
|
00:30
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توج فريق برشلونة بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على حساب أتلتيك بيلباو إثر فوزه عليه (4-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.
ورفع برشلونة بذلك كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخ المسابقة وهو رقم قياسي، موسعا الفارق بينه وبين وصيفه أتلتيك بيلباو إلى 8 ألقاب، ويليهما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 19 لقبا.
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