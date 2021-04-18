رياضة

كومان سعيد بكأس إسبانيا.. ويوجه "رسالة" لميسي

Lebanon 24
18-04-2021 | 09:00
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انتصر فريق برشلونة على فريق أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في نهائي كأس ملك إسبانيا لترفع الكتيبة الكتالونية اللقب الأول لها تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

وأكد كومان أن النتائج والألقاب هي العامل الحاسم في مستقبل المدير الفني.

وأجرى رونالد كومان مقابلة بعد انتهاء المباراة قال فيها: "في برشلونة الأمر يعتمد دومًا على الألقاب، على الرغم من أنه يزعجني أحيانًا التغيير بسرعة كبيرة".

وأما بالنسبة إلى أحاسيسه بعد هذا التتويج فتابع: "أنا سعيد للغاية، أنا سعيد بالمباراة واللقب، كنا نفتقد جماهير الفريق، وهذا اللقب أهديه لهم، عانينا، ولكنه كان يومًا وأمسية رائعين".

وحلل كومان موسمه الأول مع برشلونة قائلًا: "كانت مرحلة بدأنا فيها بأفكار، وفي النهاية قمنا بتغييرات في الفريق، بالرغم من التغييرات وإدخال لاعبين جدد في الفريق، كنا نعي أننا سننافس على الألقاب، والآن حققنا اللقب الأول وسننافس على الليغا".


وفيما يتعلق بما إذا كان سيساعده هذا اللقب على الاستمرار في برشلونة، فأضاف كومان "أي مدرب في برشلونة يعي أن هذا الأمر يتوقف على النتائج والألقاب، أحيانًا يزعجني التغيير بشكل سريع للغاية، والتتويج بلقب مهم للفريق ولي في الوقت نفسه".
وأشار رونالد كومان إلى أن منافسة كأس ملك إسبانيا كانت عصيبة للغاية، وفي هذا السياق أردف: "كان صعبًا للغاية الوصول إلى النهائي، إذا كان هناك فريق يستحق رفع هذا اللقب فهو نحن".

وسُئل كومان عن إمكانية استمرار قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق مع اقتراب عقده من الانتهاء، فأجاب: "نأمل أن يستمر، ميسي لاعب تنافسي بالفطرة، دائمًا ما يكون حاضرًا في المباريات الأكثر أهمية، ولكن علينا إبراز دور جميع اللاعبين".

ووصل فريق برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بصعوبة بالغة، خاصة في ذهاب نصف النهائي الذي خسر فيه أمام إشبيلية بهدفين نظيفين، ولكنه استطاع قلب الموازين في لقاء الإياب وانتصر بنتيجة 3-0، بعد التمديد لأشواط إضافية.

المصدر: "سكاي نيوز
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