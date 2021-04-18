المغربي زياش يحقق إنجازا مميزا بعد هدفه في شباك "السيتي" (فيديو)

حقق النجم الدولي المغربي، حكيم زياش، إنجازا رائعا، بعدما قاد فريقه تشيلسي لبلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي (1-0)، أمس السبت.



وسجل زياش، الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 55، عندما وصلت الكرة من الإيطالي جورجينو إلى الألماني تيمو فيرنر، على الرواق الأيسر، الذي نجح في كسر مصيدة التسلل، قبل أن يمرر كرة عرضية على طبق من ذهب إلى الدولي المغربي، الذي تابعها في المرمى.

⚡ HAKIM ZIYECH STRIKES ⚡#EmiratesFACup @ChelseaFC pic.twitter.com/vRv1D8gUy9

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 17, 2021

وأصبح زياش بفضل هذا الهدف، أول لاعب عربي يسجل في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، منذ أن فعل ذلك، الجزائري عامر بوعزة، لفريق واتفورد أمام مانشستر يونايتد، عام 2007.



وكشف زياش لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية عن شعوره بعد قيادته تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قائلا: "إنه شعور رائع، والجميع في تشيلسي سعيد، بعدما قدمنا مباراة جيدة ضد مانشستر سيتي، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتنا في الشوط الثاني، وأعتقد أننا سجلنا الهدف الذي نحتاجه".