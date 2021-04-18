رياضة

المغربي زياش يحقق إنجازا مميزا بعد هدفه في شباك "السيتي" (فيديو)

Lebanon 24
18-04-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-814115-637543469742589063.jpg
Doc-P-814115-637543469742589063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حقق النجم الدولي المغربي، حكيم زياش، إنجازا رائعا، بعدما قاد فريقه تشيلسي لبلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي (1-0)، أمس السبت.

وسجل زياش، الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 55، عندما وصلت الكرة من الإيطالي جورجينو إلى الألماني تيمو فيرنر، على الرواق الأيسر، الذي نجح في كسر مصيدة التسلل، قبل أن يمرر كرة عرضية على طبق من ذهب إلى الدولي المغربي، الذي تابعها في المرمى.

⚡ HAKIM ZIYECH STRIKES ⚡#EmiratesFACup @ChelseaFC pic.twitter.com/vRv1D8gUy9

وأصبح زياش بفضل هذا الهدف، أول لاعب عربي يسجل في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي، منذ أن فعل ذلك، الجزائري عامر بوعزة، لفريق واتفورد أمام مانشستر يونايتد، عام 2007.


وكشف زياش لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية عن شعوره بعد قيادته تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قائلا: "إنه شعور رائع، والجميع في تشيلسي سعيد، بعدما قدمنا مباراة جيدة ضد مانشستر سيتي، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتنا في الشوط الثاني، وأعتقد أننا سجلنا الهدف الذي نحتاجه".


المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-04-18
18:00 | 2021-04-18
15:00 | 2021-04-18
12:00 | 2021-04-18
09:00 | 2021-04-18
06:00 | 2021-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website