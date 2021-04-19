رياضة

الدوري المصري.. "الأهلي" يهزم غريمه "الزمالك" في "ديربي القاهرة"

Lebanon 24
19-04-2021 | 18:00
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أسقط نادي "الأهلي" غريمه التقليدي "الزمالك" بنتيجة 2-1 في موقعة "ديربي القاهرة" التي جرت بينهما، أمس الأحد، والمؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم "الأهلاوي" محمد شريف هدف التقدم لـ"المارد الأحمر"، عند الدقيقة الـ 21 من زمن الشوط الأول.

وأدرك المهاجم "الزملكاوي" محمود عبد الرازق شيكابالا، التعادل لـ"الفارس الأبيض"، بحلول الدقيقة 31، بهدف عالمي سجله بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر.

لكن محمد شريف عاد ووضع "الأهلي" في المقدمة مرة أخرى بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 35 من زمن اللقاء الذي أقيم على "استاد القاهرة الدولي".

وحقق "الأهلي" بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 30 نقطة حصدها من 12 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، مقلصاً الفارق إلى 3 نقاط بينه وبين المتصدر "الزمالك"، الذي لعب 3 مباريات أكثر. 

المصدر: روسيا اليوم
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