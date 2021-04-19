رياضة

"ليستر" يلحق بـ"تشيلسي" إلى نهائي "الاتحاد الإنكليزي!

Lebanon 24
19-04-2021 | 21:00
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لحق نادي "ليستر سيتي" بفريق "تشيلسي" إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 1-0 على "ساوثهامبتون"، أمس الأحد، في الدور قبل النهائي للبطولة، بعد 51 عاماً من آخر مباراة نهائية خاضها.

وتم السماح لحوالي 4 آلاف متفرج، غالبيتهم من سكان المنطقة، بحضور مباراة الدور قبل النهائي ضمن اختبارات عودة المشجعين عقب تخفيف قيود فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، إذ سجل النيجيري كيليتشي إهياناتشو الهدف الوحيد في الدقيقة 55 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويلتقي "ليستر"، الذي لم يسبق له الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي، إذ كان ظهوره الأخير في النهائي عام 1969، مع "تشيلسي" في 15 أيار المقبل.
المصدر: العربية
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