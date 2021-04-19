رياضة

"الهلال" يتخطّى "شباب الأهلي" في "أبطال آسيا"

Lebanon 24
19-04-2021 | 23:00
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حقّق نادي "الهلال" السعودي فوزاً ثميناً على نادي "شباب الأهلي" الإماراتي بنتيجة 2-0، في المواجهة التي احتضنها "ستاد الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة السعودية الرياض، في حين حقق فريق "استقلول دوشنبه" الطاجيكي فوزاً مهماً أمام "أجمك" الأوزبكي 3-2، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ونجح "الهلال" بتعويض تعثره بالتعادل أمام "أجمك" الأوزبكي 2-2 في افتتاح مواجهاته بدوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته على المباراة ونجح بحسم اللقاء في الشوط الأول، إذ تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال من افتتاح التسجيل بعد مرور 14 دقيقة بعدما حول عرضية زميلة محمد البريك بقدمه في شباك الحارس ماجد ناصر.

وواصل "الهلال" هجومه وتمكن لاعبه البيروفي آندري كاريو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 28 بعد تلقيه تمريرة مميزة من البريك ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل "الهلال" سيطرته وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة في حين لم ينجح فريق شباب الأهلي من تشكيل الخطورة باستثناء هجمة وحيدة كانت عند الدقيقة 90 والتي نجح الكوري جانغ هيون مدافع "الهلال" من إبعادها.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض حقق فريق "استقلول" الطاجيكي فوزاً مهماً أمام "أجمك" الأوزبكي 3-2.

وسجّل أهداف "استقلول" مدافع "أجمك" جوفان دوكيتش بالخطأ في مرماه "45+1" ولاعبه ديزهاليلوف "55" وراحيموف "80"، وسجّل هدفي "أجمك" لاعبه زافار بولفونوف "57،90".

ويتصدر "الهلال" ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن "استقلول" صاحب المركز الثاني، ويحتل "شباب الأهلي" المركز الثالث برصيد نقطة وبفارق الاهداف عن "أجمك" الأوزبكي صاحب المركز الرابع.
المصدر: العربية
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