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رياضة
ردا على دوري السوبر... دوري أبطال أوروبا يعلن نظاما جديدا
Lebanon 24
19-04-2021
|
16:59
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بعد أقل من 24 ساعة على إعلان 12 ناديا أوروبا الانفصال من بطولات أوروبا، وإنشاء بطولة جديدة، أعلنت بطولة دوري أبطال أوروبا عن نظام جديد للبطولة التي تدخل مرحلة حرجة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تبنيه نظاما جديدا لدوري الأبطال، بدءا من عام 2024.
وقال الأمين العام المساعد جورجو ماركيتي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الهيئة القارية في مونترو: "وافقت اللجنة التنفيذية على نظام" البطولة المستقبلي الذي يتضمّن دوريا صغيرا بدلا من دور المجموعات التقليدي.
ووفقا للنظام الجديد، سيشارك 36 نادية بالبطولة، بدلا عن 32، كما سيمنح الاتحاد الأوروبي مقاعد إضافية للأندية الكبيرة التي فشلت في التأهل للبطولة.
وستكون البطولة على نظام الدوري الواحد، عوضا عن المجموعات الصغيرة الثمانية، على أن يتأهل أول 8 للدور الإقصائي.
سيضمن كل فريق لعب 10 مباريات على الأقل في الدور الأول، مما يضمن لهم ارتفاعا كبيرا في الدخل والأرباح.
وجاءت خطة (الويفا) الجديدة بنظامها الجديد، لإرضاء الأندية الكبيرة، وضمان مباريات أكثر لهم في البطولة، لكن 12 ناديا لم يقنعهم النظام الجديد وقرروا الانفصال لتأسيس بطولة جديدة كليا.
المصدر: سكاي نيوز
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