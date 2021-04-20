قلق حول دي بروين... مانشستر سيتي لا يعرف مدى خطورة إصابته

أفاد نادي مانشستر سيتي، الاثنين، أنه لا يعرف "مدى خطورة" الإصابة التي تعرض لها نجمه البلجيكي، كيفن دي بروين، لكنه سيغيب بالتأكيد عن مباراة الدوري الممتاز، الأربعاء، ضد أستون فيلا.وتعرض دي بروين للإصابة في الشوط الثاني من مباراة السبت التي خسرها سيتي أمام تشيلسي 0-1 في نصف نهائي مسابقة كأس إنجلترا، ما وضع حدا لحلمه بإحراز رباعية تاريخية هذا الموسم.وتأتي إصابة النجم البلجيكي البالغ 29 عاما في فترة حساسة من الموسم بالنسبة لسيتي، الذي سيسعى الأربعاء إلى الابتعاد مجددا في صدارة الدوري الممتاز بفارق 11 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد، ثم إلى إحراز كأس رابطة الأندية الإنجليزية، السبت، حين يلتقي توتنهام على ملعب "ويمبلي".ويبقى الاختبار الأهم لرجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا في 28 أبريل حين سيخوضون ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.وقال سيتي في بيان الاثنين: "بامكان مانشستر سيتي التأكيد بأن دي بروين تعرض لإصابة في قدمه اليمنى وكاحله في نصف نهائي كأس إنجلترا ضد تشيلسي. لا نعرف حتى الآن حجم المشكلة. سنواصل مراجعة (وضع) كيفن، لكنه سيغيب عن مباراة الدوري الممتاز الأربعاء على ملعب أستون فيلا".وختم: "سنزودكم بأي مستجدات في الوقت المناسب".وفرض دي بروين، الذي سجل 8 أهداف في 32 مباراة خاضها هذا الموسم، نفسه من الركائز الأساسية في سيتي منذ قدومه اليه عام 2015 من فولفسبورغ الألماني، وقد توج منذ وصوله بسبعة ألقاب كبرى بقميص الـ"سيتيزينس"".ووقع دي بروين في وقت سابق من الشهر الحالي عقدا جديدا يبقيه في سيتي حتى 2025.وسيترقب المدرب الإسباني لمنتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيس، وضع دي بروين، لأنه يعتمد عليه كثيرا الصيف المقبل في نهائيات كأس أوروبا، التي تأجلت من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا.