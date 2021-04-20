رياضة

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: لن نسمح بأخذ كرة القدم منا

Lebanon 24
20-04-2021 | 09:00
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وصف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليغ" الذي اقترحت إقامته بعض أندية النخبة بأنه "بصقة على وجه" كرة القدم الأوروبية.

 

وقال تشيفرين في مؤتمر صحفي في مونترو بسويسرا : "في رأيي، هذه الفكرة بصقة على وجه كل عشاق كرة القدم ووجه مجتمعنا أيضا. لذلك لن نسمح لهم بأخذ كرة القدم منا".

 

ويتضمن "سوبر ليغ" إطلاق مسابقة تضم 20 فريقا مع 15 ناديا مؤسسا، لكن 12 ناديا فقط اشتركوا حتى الآن.

 

وتحصر الخطط الحالية للمسابقة 15 مركزا في كل موسم للأندية المؤسسة، ومن ضمنها أندية مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

المصدر: سكاي نيوز
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