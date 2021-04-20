حكومتا بريطانيا وإسبانيا تعلنان موقفهما من "السوبر الأوروبي"

أعلنت حكومتا بريطانيا وإسبانيا معارضتهما الرسمية لبطولة دوري السوبر الأوروبي الجديد، والذي أسسه 12 ناديا من كبار أندية أوروبا.

وقال أوليفر دودن، وزير الرياضة البريطاني، أمس الإثنين، إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة دوري السوبر الأوروبي الجديد الذي اقترحه 12 ناديا أوروبيا لكرة القدم مضيفا أنه سيراجع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأندية، ولم يستبعد فرض ضرائب إضافية.

وأوضح دودن أن التقى بمسؤولي الدوري الممتاز والاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لمناقشة الخطط التي تشمل 6 أندية إنجليزية هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وأرسنال وتوتنهام.

وسارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرفض فكرة دوري السوبر الأوروبي يوم الأحد الماضي، وقال إن الحكومة ستبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامته حتى لو لم تستطع سلطات كرة القدم ذلك.

وأضاف أمام البرلمان "أدعوكم للاطمئنان. إذا لم يتمكنوا من التحرك فسنقوم نحن بذلك.. سنفعل كل ما يلزم لحماية لعبتنا الوطنية المفضلة".

معارضة إسبانية

من ناحيتها أعربت الحكومة الإسبانية عن معارضتها للدوري السوبر الأوروبي وأصدرت بيانا جاء فيه "حكومة إسبانيا لا تساند المبادرة الهادفة الى إطلاق بطولة الدوري السوبر الأوروبي التي تروج لها أندية أوروبية عدة من بينها 3 أندية إسبانية لأنها تعتقد بأنها أسست وتم اقتراحها من دون موافقة المنظمات الرياضية المحلية والعالمية".

وتعتبر اندية النخبة في اسبانيا، ريال مدريد وجاره اتلتيكو مدريد وبرشلونة من بين 12 ناديا أعلنت انطلاق الدوري السوبر الذي سيكون مغلقا تماما أمام الأندية الأخرى وسيؤثر سلبا على الهيكلية الحالية المعتمدة لكرة القدم الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة قرر إلى جانب اتحادات رابطة الدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا بأن الأندية واللاعبين المشاركين في هذه المسابقة الجديدة لن يسمح لهم بالمشاركة في المنافسات المحلية والعالمية.