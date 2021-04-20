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رياضة
"ليدز" يحرم "ليفربول" من الصعود للمركز الرابع بالدوري الإنكليزي
Lebanon 24
20-04-2021
|
18:00
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حرم نادي "ليدز يونايتد" ضيفه "ليفربول" من الصعود إلى المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل معه 1-1، أمس الإثنين، في إطار المرحلة 32 من المسابقة.
وتقدم "ليفربول" بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31 ثم أدرك "ليدز يونايتد" التعادل بهدف مدافعه الإسباني دييغو يورينتي في الدقيقة 87، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ورفع "ليفربول" رصيده إلى 53 نقطة ليظل في المركز السادس بفارق نقطتين خلف "ويست هام" صاحب المركز الرابع ونقطة واحدة خلف "تشيلسي" الخامس كما رفع "ليدز يونايتد" رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر.
المصدر: د أ ب
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