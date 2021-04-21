رياضة

موقف محرج.. شاهدوا ماذا فعل الحكم بسبب نسيانه "البطاقة الصفراء"

Lebanon 24
21-04-2021 | 12:00
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شهدت مباراة في الدوري البلغاري لكرة القدم، لقطة "مضحكة" كان بطلها حكم المواجهة التي جمعت بين فريقي تسارسكو سيلو وتسيسكا صوفيا ضمن منافسات الجولة الـ24 .

pic.twitter.com/QGnXxCr9dF

وفي الدقيقة 63 من المباراة، أراد الحكم رادوسلاف جيدجينوف إشهار بطاقة صفراء بوجه مدافع تسارسكو سيلو إيفايلو ماركوف.

وفوجئ الحكم بعدم وجود البطاقات معه، التي تبين لاحقا أنه لم يتذكر إحضارها وتركها في غرفة تبديل الملابس أثناء الاستراحة بين الشوطين.

وطلب الحكم من اللاعب انتظار قراره قبل أن يتوجه إلى الحكم المساعد، الذي قام بتسليمه البطاقات.

وانتهت المباراة بفوز فريق تسارسكو سيلو على تسيسكا 2-1.

المصدر: روسيا اليوم
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