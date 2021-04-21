رياضة

بعد انسحابات الأندية.. "إعادة هيكلة" للدوري السوبر

Lebanon 24
21-04-2021 | 09:00
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أعلن مؤسسو الدوري السوبر الأوروبي أنهم "سيعيدون النظر في الخطوات الأنسب لإعادة هيكلة مشروع" المنافسة الرامي إلى مزاحمة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في أعقاب موجة الانسحابات من الأندية المؤسسة.

 

ولفتت منظمة "الدوري السوبر" في بيان أن الأندية الإنكليزية الستة التي انخرطت في بادئ الأمر بالمشروع، أعلنت مساء أمس الثلاثاء انسحابها، وآخرها تشلسي، من هذا المشروع "بسبب الضغط الذي وضع عليها".

 

وواجه دوري السوبر معارضة واسعة النطاق داخل عالم كرة القدم وخارجه.

 

وقالت الجهات المسؤولة عن الرياضة وأندية أخرى ومجموعات مشجعين إن البطولة الانفصالية ستزيد من قوة وثراء أندية النخبة وإن الهيكل المغلق جزئيا للدوري يتعارض مع نموذج كرة القدم الأوروبية القديم.

المصدر: سكاي نيوز
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