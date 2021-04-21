رياضة

بثنائية في شباك "ليفركوزن".. "بايرن" يقترب من لقب "البوندسليغا"

Lebanon 24
21-04-2021 | 21:00
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اقترب نادي "بايرن ميونيخ" الألماني كثيراً من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي، بفوزه بهدفين نظيفين على ضيفه "باير ليفركوزن" ضمن منافسات الجولة الـ30 من المسابقة أمس الثلاثاء.


وسجل ثنائية "البايرن" تشوبو موتينغ وجوشوا كيميتش في الدقيقتين 7 و13 على الترتيب.

وأصبح "بايرن ميونيخ" على بعد فوز واحد من الحفاظ على لقبه للموسم التاسع على التوالي، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

ورفع "البايرن" رصيده إلى 71 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط عن الوصيف "لايبزيغ" الذي تعرض لخسارة مريرة أمام "كولن" بنتيجة 2-1.

في المقابل، توقف رصيد "ليفركوزن" عند 47 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

 

المصدر: روسيا اليوم
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