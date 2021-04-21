"الوحدة" يقلب الطاولة على "الريان" في دوري أبطال آسيا

حوّل "الوحدة" الإماراتي تأخره بهدفين نظيفين أمام "الريان" القطري إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.



وتقدم "الريان" بهدفين حملا توقيع شجاع خليل زادة عبد العزيز حاتم في الدقيقتين 13 و 54 على الترتيب، قبل أن ينتفض "الوحدة" ويحقق "ريمونتادا" رائعة بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من مانع عايض وخليل إبراهيم وفارس جمعة في الدقائق 66 و85 و90+5 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع فريق "الوحدة" رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد "الريان" عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي مباراة ثانية ضمن المجوعة الخامسة، فاز "بيرسبوليس" الإيراني على "غوا" الهندي بنتيجة 2-1، ليعزز صدارته للمجموعة بـ9 نقاط، فيما توقف رصيد الفريق الهندي عند نقطتين في المركز الثالث.