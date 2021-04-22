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رياضة
إصابة نجم "ريال مدريد" بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة "قادش"
Lebanon 24
22-04-2021
|
06:00
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي أمس الأربعاء، إصابة نجمه الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي بفيروس كورونا المستجد قبل ساعات من مواجهة فريق قادش ضمن "الليغا".
وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن مسحة لاعبه فيدي فالفيردي جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كوفيد-19 الذي أجري له اليوم".
وبالتالي تأكد غياب فالفيردي عن لقاء قادش، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني "الليغا".
وتعرض أكثر من لاعب في ريال مدريد مؤخرا للإصابة بكورونا، على رأسهم قائد الفريق سيرخيو راموس والفرنسي رافائيل فاران.
يذكر أن قادش فجر مفاجأة مدوية في مباراة الذهاب حين تغلب على ريال مدريد في عقر داره بهدف دون رد.
المصدر:
روسيا اليوم
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