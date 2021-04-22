مانشستر سيتي يقترب من لقب الدوري الإنكليزي الممتاز

تعافى مانشستر سيتي من استقبال هدف مبكر جدا ليفوز 2-1 على مضيفه أستون فيلا ليقترب خطوة أخرى من لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بعد مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين.

وباغت أستون فيلا منافسه سيتي، الذي يتفوق بفارق 11 نقطة على مانشستر يونايتد قبل خمس مباريات من النهاية، بهدف بعد 20 ثانية فقط من بداية المباراة سجله جون مكجين بعد عمل رائع من أولي واتكينز.

وأدرك سيتي التعادل في الدقيقة 22 بعد تحرك سلس أنهاه فيل فودن في الشباك ومنح رودري فريقه المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 40.

وطرد جون ستونز مدافع سيتي بسبب تدخل عنيف على جيكوب رامسي قبل الاستراحة كما طرد ماتي كاش من أستون فيلا لحصوله على انذارين سريعين وهيمن سيتي على باقي المباراة ليحقق الانتصار.

وسيتقابل سيتي مع توتنهام في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد ولذلك حاول الحفاظ على جهده بعد أن ضمن الفوز.

وأشاد فرناندينيو قائد سيتي بأداء فودن.

وقال لشبكة سكاي سبورتس "أظهر قدراته الكبيرة. نضج كثيرا ويقوم بكل شيء على أكمل وجه وسجل هدفا اليوم. أنا سعيد جدا من أجله لأنه يتمتع بشخصية رائعة ويستحق الأفضل".

واستمر أستون فيلا في المركز 11.

وقال دين سميث مدرب أستون فيلا "أشعر بخيبة أمل بسبب الطريقة التي سجل بها سيتي هدفيه.

"البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها ماتي كانت قاسية لكن الثانية كانت نتيجة تهور".