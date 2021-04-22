"الريال" يضرب "قادش" بثلاثية ويخطف صدارة الدوري الإسباني!

حقق نادي "ريال مدريد" فوزاً ثميناً على مضيفه "قادش" بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".



وسجل أهداف "ريال مدريد" كل من الفرنسي كريم بنزيما (هدفان) في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و40، وألفارو أودريوزولا في الدقيقة الـ33.

وبهذا الفوز، رفع "ريال مدريد" رصيده إلى 70 نقطة وخطف الصدارة موقّتاً رغم تساويه مع جاره "أتلتيكو مدريد" بالنقاط وذلك لأفضلية النادي الملكي في "المواجهات المباشرة" (تعادل الفريقان في الذهاب وفاز الريال إياباً).

ولدى "أتلتيكو مدريد" فرصة لاستعادة الصدارة عندما يستضيف "هويسكا" اليوم ضمن الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد "قادش" عند 36 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

ملخص ثلاثية "ريال مدريد" في مرمى "قادش" 📺#CadizRealMadrid 0-3 pic.twitter.com/uX1qbOgPsk