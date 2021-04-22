رياضة

الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتعثّر و"يوفنتوس" يقلب الطاولة على "بارما" (فيديو)

Lebanon 24
22-04-2021 | 15:00
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سقط نادي "إنتر ميلان" في فخّ التعادل 1-1 مع مضيفه "سبيزيا"، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعزز نادي "إنتر ميلان" صدارته للدوري الإيطالي،رغم التعادل، حيث رفع رصيده إلى 67 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه "ميلان" صاحب المركز الثاني. على الجانب الأخر، رفع فريق "سبيزيا" رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.


وتقدم "سبيزيا" عن طريق دييغو فارياس في الدقيقة 12، فيما سجل الكرواتي إيفان بيرسيتش هدف التعادل لـ"إنتر" في الدقيقة 39.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، قلب "يوفنتوس" تأخره بهدف أمام "بارما" إلى فوز 3 -1. وكان "بارما" هو السباق بالتسجيل عن طريق لاعبه جاستون برومان من ضربة حرة مباشرة، سددها في أسفل الزاوية اليمنى للحارس المخضرم جيانلويجي بوفون في الدقيقة 25.

لكن "يوفنتوس" نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق أليكس ساندرو في الدقيقة 43، الذي تلقى تمريرة من المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت داخل منطقة الجزاء، ليسيطر عليها ويسددها بقوة في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وفي الدقيقة 47 عاد ساندرو مجددا ليسجل الهدف الثاني، بعدما تابع كرة عرضية من الكولومبي كوادرادو، ليوجهها بضربة رأس في الشباك، قبل أن يسجل دي ليخت الهدف الثالث بضربة رأس من عرضية لعبها كوادرادو في الدقيقة 68. ورفع "يوفنتوس" رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد "بارما" عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).




المصدر: د أ ب

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