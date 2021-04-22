الدوري الإيطالي.. "إنتر" يتعثّر و"يوفنتوس" يقلب الطاولة على "بارما" (فيديو)

سقط نادي "إنتر ميلان" في فخّ التعادل 1-1 مع مضيفه "سبيزيا"، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعزز نادي "إنتر ميلان" صدارته للدوري الإيطالي،رغم التعادل، حيث رفع رصيده إلى 67 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه "ميلان" صاحب المركز الثاني. على الجانب الأخر، رفع فريق "سبيزيا" رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفي الدقيقة 47 عاد ساندرو مجددا ليسجل الهدف الثاني، بعدما تابع كرة عرضية من الكولومبي كوادرادو، ليوجهها بضربة رأس في الشباك، قبل أن يسجل دي ليخت الهدف الثالث بضربة رأس من عرضية لعبها كوادرادو في الدقيقة 68. ورفع "يوفنتوس" رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد "بارما" عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).