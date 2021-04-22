"الهلال" يعزّز صدارته للمجموعة الأولى في "أبطال آسيا"

عزز نادي "الهلال" السعودي صدارته للمجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه أمام "استقلول دوشنبه" الطاجيكي 3-1، في المواجهة التي أقيمت على "ستاد الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة السعودية الرياض، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا. وحقق "أجمك الاوزبكي" فوزاً ثميناً أمام "شباب الأهلي" الاماراتي 2-1 في المباراة الثانية للمجموعة نفسها.



وعند الدقيقة 39 تمكن مدافع "الهلال" علي البليهي بتسجيل هدف السبق بعدما أكمل تمريرة زميله هتّان باهبري بقدمه في شباك "استقلول" الذي ردّ سريعاً ونجح مهاجمه فيخدات خانونوف بتسجيل هدف التعادل بعد مرور دقيقتين من هدف "الهلال" بعد تلقيه تمريرة من زميله مانوشخر دزاليلوف ليضع الكرة في الشباك.وفي الشوط الثاني واصل "الهلال" هجومه ونجح لاعبه هتّان باهبري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 52 بعدما اخترق الدفاع الطاجيكي وسدد الكرة في الشباك، بحسب ما ذكر موقع "العربية".وكثّف "الهلال" هجومه وتمكن لاعبه هتّان باهبري من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 64 بعدما سدد كرةً ذكية استقرت في شباك الضيوف.وعلى "ستاد الملك فهد الدولي" بالرياض حقق "أجمك" الاوزبكي فوزاً ثميناً أمام "شباب الأهلي" بنتيجة 2-1.وكان "شباب الاهلي" هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة 28 عن طريق لاعبه أحمد الهاشمي، ونجح "أجمك" بقلب النتيجة في الدقائق الاخيرة حيث سجّل لاعبه جوفان دوجيك هدف التعادل عند الدقيقة 87، ونجح لاعبه أكرم كوميلوف بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+1.وبهذه النتائج تصدر "الهلال" السعودي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن "أجمك" الاوزبكي و"استقلول" الطاجيكي، واحتل "شباب الاهلي" الاماراتي المركز الاخير برصيد نقطة وحيدة.