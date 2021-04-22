كيف علّق بيريز على سقوط مشروع "دوري السوبر الأوروبي"؟!

كشف رئيس نادي "ريال مدريد" الإسباني، فلورنتينو بيريز، عن رأيه بخصوص أسباب التداعي السريع لمشروع بطولة "دوري السوبر الأوروبي"، بعد انسحاب 10 أندية بعد ساعات من إطلاق البطولة.



وقال بيريز في مقابلة مع شبكة "سير" الإسبانية: "أنا حزين بعض الشيء ومحبط، لأننا نعمل على هذا المشروع منذ 3 سنوات، وندرك أننا نستطيع الكفاح ضد هذا الوضع الاقتصادي في الكرة الإسبانية، و"الليغا" لا يمكن المساس بها، لأنها جزء من التاريخ، ونظام دوري الأبطال عفا عليه الزمن وقديم ويحظى باهتمام فقط بداية من دور ربع النهائي، قبل هذا لا يوجد أي اهتمام، وخسرت هذه الأندية في الموسم الماضي 600 مليون يورو، مما يعني أن هذا النظام لا يعمل".



وأضاف: "لم أر في حياتي هذه العدوانية مثلما حدث في الأيام الماضية، وكأنه كان شيئا مدبرا، وعندما أعلننا عن إمكانية رؤية رئيس يويفا أو الفيفا، لم يرد علينا أحد. كانت هناك تهديدات وتوبيخات وكأننا قتلنا كرة القدم"، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "آس" الإسبانية.وعن انسحاب الأندية الإنكليزية من دوري السوبر الأوروبي، أوضح بيريز أنّ "ما حدث كان معقدا، ومن الصعب شرحه، ولكن كان هناك ناد إنكليزي غير مهتم كثيرا بالبطولة، وهذا تسبب في عدوى البقية، هناك ناد لم يكن مقتنعا بأي شكل، ولكنه وقع على اتفاق ملزم، وفي النهاية قالوا إنهم سينسحبون".

وتابع بيريز قائلا: "بدأوا في عمل حملات عبثية بأن هذه البطولة ستقضي على البطولات المحلية، وأننا نقضي على كرة القدم، وهناك أشخاص لديهم امتيازات ولا يرغبون في فقدانها، حتى لو كان هذا على حساب تدمير الأندية".



وتساءل بيريز: "كيف ستقنع الألمان والفرنسيين إذا وقع الجميع على هذا الاتفاق وفي النهاية أصبحنا 3، لأنه في بايرن يغيرون الإدارة، والمشروع كان قابلا للتنفيذ، وأعتقد أن اليويفا قامت بدور فاجأني شخصيا، وأعتقد أن رئيس اليويفا يجب أن يكون شخصا مناسبا، ولكنه كان بمثابة شخص يطلق قنابل ذرية، وربما يكون ما فعلناه هو عدم تقديم الأمر جيدا وعدم شرحه بشكل أوضح، ولكنهم أيضا لم يمنحونا الفرصة".

وكان "الستة الكبار" في إنكلترا بجانب "ريال مدريد" و"برشلونة" و"أتليتيكو مدريد" من إسبانيا و"ميلان" و"إنتر ميلان" و"يوفنتوس" من إيطاليا أعلنوا، نهاية الأسبوع الماضي إطلاق دوري السوبر الانفصالي.



وواجه دوري السوبر معارضة واسعة النطاق داخل عالم كرة القدم وخارجه، وقالت الجهات المسؤولة عن الرياضة وأندية أخرى ومجموعات مشجعين إن البطولة الانفصالية ستزيد من قوة وثراء أندية النخبة، وإن الهيكل المغلق جزئيا للدوري يتعارض مع نموذج كرة القدم الأوروبية القديم.