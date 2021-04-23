رئيس ريال مدريد محبط وحزين.. ما السبب؟

أعرب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن حزنه الشديد إزاء انهيار مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، خصوصاً أنه كان يجري العمل عليه منذ سنوات.وكان المشروع المقدّم من 12 نادياً (6 من إنكلترا – 2 من إسبانيا – 4 من إيطاليا) فشل بعد 48 ساعة فقط من إعلانه بعد أن كرّت سُبحة الانسحابات منه بدءاً من أندية الدوري الإنكليزي وصولاً إلى الإيطالي، وفق ما ذكر موقع "goal".وفي تصريحات صحفية، قال بيريز: "أنا حزين ومحبط، لقد عملنا على هذا المشروع لسنوات عديدة وربما لم نتمكن من شرحه جيداً. الطرح الذي قُدّم كان نتاج عمل 3 سنوات في سعي لمحاربة الوضع الاقتصادي الذي نمرّ به".وعزا بيريز سلسلة الانسحابات الانكليزية التي توالت إلى أن "أحد الأندية لم يكن مقتنعاً بما فيه الكفاية بالمشروع ونقل هذا الأمر إلى زملائه"، وقال: "بدأ مالكو أحد أندية مانشستر بحملة تلاعب وببث أخبار أن الأمر سيؤثّر على الدوريات المحليّة".ورأى رئيس "ريال مدريد" إن بطولة دوري السوبر الأوروبي لا تؤثر بتاتاً على الدوريات المحلية بل تبدأ من آب حتى نهاية الموسم"، مؤكداً أن "الأندية الكبيرة والصغيرة كانت ستكسب الأموال" من خلال ذلك المشروع.وأضاف: "نظام دوري الأبطال هذا عفا عليه الزمن، البطولة تصبح مثيرة فقط من دور ربع النهائي، لكن هناك أشخاص لديهم امتيازات ولا يريدون أن يخسروها، حتى لو كان ذلك على حساب خراب الأندية".ومع هذا، فقد أكد رئيس "ريال مدريد" إنه "إذا لم ينجح هذا المشروع سينجح مشروع آخر، وأنا لست أحمقاً"، مشيراً إلى أنه "خلال 20 عاماً له في عالم كرة القدم لم يواجه عدائية كالتي أظهرها كل من الويفا والفيفا في الأيام الماضية"، وقال: "إتهمونا بأننا قتلنا كرة القدم.. أنا لم أشهد على هذا المستوى من العدائية طوال مسيرتي".