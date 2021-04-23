رسميا.. ميلان يجدد عقد إبراهيموفيتش ولكن (صور)

أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي الخميس، تجديد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش البالغ 39 عاما لموسم واحد.





وجاء في البيان: "أعلن ميلان تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش. المهاجم السويدي والذي سجل 84 هدفا في 130 مباراة مع الروسونيري، سيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأسود الموسم المقبل".

📸 موسم آخر من زلاتان 🦁😍#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ #ReadyToUnleash pic.twitter.com/HsWUij2McM

— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) April 22, 2021







يذكر أن المهاجم السويدي سجل 17 هدفا بقميص ميلان في مختلف البطولات هذا الموسم.