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رياضة
هل يعود رونالدو لناديه القديم؟
Lebanon 24
24-04-2021
|
06:00
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ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مستعد لتخفيض راتبه للعودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وحسب الصحيفة الإيطالية، فقد أجريت اتصالات جادة بين خورخي مينديز وكيل رونالدو ومانشستر يونايتد، من أجل عودة النجم البرتغالي إلى "أولد ترافورد" هذا الصيف.
وأضافت الصحيفة أن رونالدو البالغ 36 عاما مستعد لخفض راتبه المقدر بنحو 31 مليون يورو سنويا من أجل العودة إلى "الشياطين الحمر"، بشرط أن لا يقل راتبه الجديد عن 20 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لا يمانع في التخلي عن رونالدو قبل عام واحد من نهاية عقده.
كما ذكرت أن أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، من أكثر المؤيدين لعودة رونالدو.
وزادت التكهنات عن رحيل رونالدو إلى اليونايتد بعد التصريح الأخير لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بأن النجم البرتغالي لن يعود إلى صفوف النادي الملكي.
ويمتلك رونالدو مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد قبل انتقاله لريال مدريد عام 2009، وبعدها إلى يوفنتوس صيف عام 2018.
المصدر: روسيا اليوم
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