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© Lebanon24
رياضة
ميسي يشتري منزلا فاخرا في ميامي
Lebanon 24
24-04-2021
|
12:00
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قال موقع الأعمال العقارية The Real Deal إن عائلة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اقتنت شقة فاخرة وسط ميامي الأميركية.
والشقة، وفق الموقع، مفروشة بأربع غرف نوم وأربعة حمامات وإطلالات على البحر في مبنى فريد من نوعه على شاطئ صني آيلز بالقرب من وسط ميامي.
ولم يستبعد قائد برشلونة الانتقال إلى الولايات المتحدة في مرحلة ما في المستقبل عندما يقرر مغادرة أوروبا.
وتتميز الشقة بوحدات ذات إطلالات ب 360 درجة، و511 مترا مربعا من المساحة الداخلية و195 مترا مربعا من مساحة البالكون.
واشترى ميسي الشقة بمبلغ 7.3 مليون دولار.
وتسمى الشركة التي اشترت الشقة شركة سيلرومالينا ذ.م.م، وهي مرتبطة بعائلة ميسي.
ومما تحتويه الشقة مبرد نبيذ يحتوي على 1000 زجاجة، وستة حمامات سباحة، ومركز للياقة البدنية، واستوديو يوغا، ومسرح للأطفال، وبار شمبانيا وقبو نبيذ.
وكان الموقع كشف قبل عامين أن ميسي اشترى شقة في برج بورش، وهو مبنى من 60 طابقا في ميامي بيتش، مقابل خمسة ملايين دولار.
المصدر: الحرة
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