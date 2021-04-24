رياضة

"الأنصار" يحسم "الديربي" أمام "النجمة" ويتوّج بطلاً بعد 14 عاماً من الغياب

Lebanon 24
24-04-2021 | 18:33
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أحرز نادي "الأنصار" لقب بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه بعدما قلب تأخره 1-0 أمام غريمه التقليدي نادي "النجمة" إلى فوز بنتيجة 2-1 في مباراة "الديربي" التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، في ختام مباريات سداسية الإياب للأندية الـ6 الأوائل ذهاباً. 

ودخل "الأنصار" المباراة ويكفيه التعادل لتحقيق اللقب بينما كان "النجمة" بحاجة للفوز لحصد لقبه التاسع.

وباغت لاعب "النجمة" حسين عواضة  لاعبي "الأنصار" بهدف مبكر بعد 3 دقائق فقط من صافرة البداية، بعدما تلقى كرة عرضية متقنة ترجمها برأسه في شباك الحارس نزيه الأسعد.

وبعد صدمة الهدف، كثّف "الأنصار" هجماته لإدراك التعادل الذي لم يأت إلا في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول عن طريق أحمد حجازي الذي اخترق دفاعات "النجمة" ووضع الكرة على يمين الحارس علي السبع، لينتهي بذلك الشوط الأول بالتعادل 1‐1. 

في الشوط الثاني، دخل "الأنصاريون" بروح معنوية مرتفعة فيما أجرى المدرب الألماني روبرت جاسبرت تغييرات عدة سمحت للنادي الأخضر بقلب النتيجة على فريق المدرب موسى حجيج.

وتمكن البديل أنس أبو صالح من تسجيل هدف التقدم للانصار في الدقيقة 75 بعد ضربة حرة نفذها حسن معتوق وتابعها أبو صالح في الشباك.

وبذلك رفع "الانصار" رصيده إلى 40 نقطة ليحرز اللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عاماً حيث كانت آخر بطولة له في موسم 2006-2007، فيما حلّ "النجمة" وصيفاً برصيد 35 نقطة.
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