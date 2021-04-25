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رياضة
"ريال مدريد" يتعادل سلبياً مع "بيتيس" في الدوري الإسباني
Lebanon 24
25-04-2021
|
09:00
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سقط نادي "ريال مدريد" في فخّ التعادل السلبي على ملعبه أمام ضيفه "ريال بيتيس"، أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو التعادل السلبي الثاني على التوالي بعدما فشل الفريق بهز شباك "خيتافي" الجولة الماضية.
واستمر إخفاق "ريال مدريد" في الفوز على ملعبه أمام "ريال بيتيس"، حيث كان آخر انتصار لـ"ريال مدريد" بملعبه أمام "ريال بيتيس" في عام 2017، عندما تغلب عليه 2-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وحافظ "ريال مدريد" على سجله خالياً من الهزائم بذلك للمباراة الـ17 على التوالي في كل المسابقات، وكان التعادل هو الخامس على التوالي لـ"ريال بيتيس" في الدوري.
ورفع "ريال بيتيس" رصيده بذلك إلى 50 نقطة في المركز السادس مقابل 71 نقطة لـ"ريال مدريد" في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر "أتلتيكو مدريد" و3 نقاط أمام "برشلونة" صاحب المركز الثالث.
وباتت الفرصة متاحة بذلك أمام "أتلتيكو مدريد" لتعزيز موقعه في الصدارة والتقدم خطوة أخرى نحو انتزاع اللقب، وذلك من خلال مباراته المقررة أمام "أتلتيك بلباو"، اليوم الأحد، كما يتطلع "برشلونة" إلى استغلال الفرصة عبر مباراته أمام "فياريال".
المصدر: د أ ب
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