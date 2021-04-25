فوز ثمين لـ"تشيلسي" على "وست هام" في الدوري الإنكليزي

خطف نادي "تشيلسي" فوزاً ثميناً بهدف من دون رد على "وست هام" خلال المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، في الجولة 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.وعلى استاد لندن الأولمبي، سجل الألماني تيمو فيرنر هدف الفوز لـ"تشيلسي" في الدقيقة 43، فيما أنهى "وست هام" المباراة بـ10 لاعبين لطرد فابيان بالبوينا في الدقيقة 82، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.الفوز رفع رصيد "تشيلسي" إلى 58 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط أمام "وست هام" صاحب المركز الخامس.