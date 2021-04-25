رياضة

عامان و9 أشهر سجن لشبيه ماكغريغور!

Lebanon 24
25-04-2021 | 18:00
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استغل رجل بريطاني الشبه الكبير بينه وبين المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور، بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، وبدأ في بيع مواد غير مشروعة تحت اسم "ماكغريغور".

وألقت الشرطة القبض على تاجر المخدرات الذي تظاهر بأنه بطل UFC السابق  حتى أنه طبع بطاقات عمل كمحامي.

وتم القبض على مارك ناي البالغ 34 عاما، في فبراير بينما كان يقود سيارته بدون رخصة قيادة.

وقدم ناي نفسه للشرطة على أنه المقاتل ماكغريغور وأظهر بطاقة العمل لكن الشرطة لم تصدق المحتال وقررت احتجازه.

ووجدت الشرطة في هاتف ماكغريغور "الشبيه" رسائل تتعلق بتجارة المخدرات، كما عثرت على حمض البوريك وساطور كبير في صندوق سيارته.

وحكمت عليه المحكمة في جيلفورد بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر.

وسيتواجه ماكغريغور الحقيقي مع المقاتل البريطاني داستن بوارييه، وسيقام النزال في 10 تموز ضمن دورة UFC 264.

يذكر أن ماكغريغور تغلب على بوارييه في نزالهما الأول في العام 2014، ضمن دورة UFC 178 للفنون القتالية المختلطة، قبل أن يثأر الأميركي من تلك الخسارة بفوزه على الإيرلندي، في كانون الثاني الماضي في أبوظبي، ضمن دورة UFC 257.
المصدر: روسيا اليوم
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