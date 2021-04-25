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رياضة
بعد إصابته.. "سان جيرمان" يحسم موقف مبابي من مواجهة "السيتي"
Lebanon 24
25-04-2021
|
23:00
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تعرض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ميتز، والتي انتهت بفوز النادي الباريسي 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت.
وتألق مبابي بتسجيله هدفين حيث سجل الهدف الأول عند الدقيقة الـ4، ثم أضاف هدفا ثانيا عند الدقيقة الـ59.
وتعرض مبابي لإصابة قوية في الركبة، بعد تدخل عنيف من لاعب المنافس في الدقيقة الـ81، ورغم علاجه وعودته للعب مجددا، إلا أنه لم يصمد أمام آلام الركبة، ما اضطر المدير الفني، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لاستبداله بزميله الألماني يوليان دراكسلر.
وسيخوض النادي الفرنسي مباراة مرتقبة الأربعاء القادم أمام مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه "حديقة الأمراء".
وحدد باريس سان جيرمان مدى قوة الإصابة التي تعرض لها نجمه البالغ 22، وأكد على عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها مبابي في الركبة ضد ميتز، وأنها لن تبعده عن مواجهة السيتي في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية، وفقا لمحطة "مونتي كارلو" الفرنسية.
وتمكن سان جيرمان من انتزاع صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا برصيد 72 نقطة متقدما بفارق نقطتين على ليل الذي يخوض امتحانا صعبا ضد مضيفه ليون الرابع في ختام المرحلة الأحد.
المصدر:
روسيا اليوم
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