مانشستر سيتي أو توتنهام... من يرفع الكأس؟

يحتضن ملعب "ويمبلي" مواجهة نارية مرتقبة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، الأحد، ضمن إطار منافسات دور نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في مباراة تجمع بين "السيتيزنز" متصدر البيرميرليغ، و"السبيرز" سابع الترتيب.وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد تخطيه مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة في دور نصف النهائي، بينما صعد توتنهام هوتسبير بعد فوزه على برينتفورد بهدفين دون رد.وحقق مانشستر سيتي لقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، من قبل في 3 مناسبات، آخرها الموسم المنصرم، حيث يسعى المدرب الإسباني بيب غوارديولا لبدء حملة السيطرة على كافة الألقاب بحصد لقب الكأس، كما أن السماوي أصبح على بعد خطوات قريبة من حسم بطولة البيرميرليغ، بالإضافة إلى تأهله لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.وعلى الجانب الآخر حقق توتنهام هوتسبير لقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في مناسبة واحدة فقط موسم 2008/2007، حيث يطمح المدرب البريطاني الشاب رايان ماسون في حصد ثاني ألقاب "السبيرز" لإنقاذ موسم الفريق المتذبذب.من يحسم النهائي؟يقول المحلل الفني اللبناني، مصطفى فرحات، بشأن مواجهة الليلة: "مانشستر سيتي في فترة حساسة، اقترب جدًا من تحقيق لقب البريميرليغ، لا زال أمامه أيام عصيبة في دوري الأبطال إن كان يريد تحقيق اللقب".ويتابع المحلل الفني في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": "كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة قد لا تكون تلك البطولة ذات القيمة الكبيرة، لكن خوض مباراة نهائية و اللعب ضد فريق يملك عناصر جيدة مثل توتنهام هوتسبير، هي تجربة جيدة ".ويكمل فرحات حديثه عن مانشستر سيتي: "بانتظار مانشستر سيتي مباراة مهمة جدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل (أمام باريس سان جرمان).. لذلك، يمكننا التكهن أن غوارديولا قد يُريح بعض لاعبيه المهمين الذين يراهم مؤثرين أكثر من عناصر أخرى في التشكيلة".وعن توتنهام هوتسبير يعلق فرحات: " ليس هناك أمام توتنهام أي شيء يخسره.. الفريق متعطش لتحقيق بطولة ما.. إرضاء للجماهير بعد الإخفاق الأوروبي و تدهور وضع الفريق في البريميرليغ، أمر واجب".و يتم فرحات تصريحاته موضحا رأيه بشأن الفريق الأقرب لحصد لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: " أتوقع أن يحرز مانشستر سيتي اللقب، نظرا لجودة عناصره، وتواجد خبير على مقاعد البدلاء مثل بيب غوارديولا، و الاستقرار الذي يعيشه الفريق الآن، فالتتويج بالبطولة جرعة معنوية مجانية تمد مانشستر سيتي بطاقة إيجابية قبل مباريات دوري أبطال أوروبا".