بسبب العنصرية.. الدوري الإنكليزي يعلن مقاطعة مواقع التواصل

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، ودوري كرة القدم الإنكليزي، والاتحاد الإنكليزي، والدوري الممتاز للسيدات، مقاطعة جميع منصات التواصل الاجتماعي، وذلك اعتباراً من الجمعة 30 نيسان الجاري وحتى الإثنين 3 أيار المقبل.وتأتي هذه الخطوة بالمقاطعة رداً على تعرض اللاعبين لإساءات عنصريّة عبر الإنترنت، وللتأكيد على ضرورة مجابهة خطاب الكراهية.وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض عدد من لاعبي الدوري الممتاز لاساءات عنصرية، منهم أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد ثنائي مانشستر يونايتد، وترينت ألكسندر-أرنولد وساديو ماني ثنائي ليفربول وريس جيمس مدافع تشيلسي.وقالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في بيان إن "المقاطعة ستظهر بأن كرة القدم الإنكليزية تتضافر للتأكيد على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تفعل المزيد للقضاء على الكراهية عبر الإنترنت، مع إبراز أهمية تثقيف الناس في الكفاح المستمر ضد التمييز".وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز، في بيان "السلوك العنصري بكل أشكاله غير مقبول والإساءات المروعة ضد اللاعبين عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن السماح باستمرارها"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".وأضاف: "سنواصل الوقوف أمام شركات مواقع التواصل الاجتماعي ونريد أن نرى تحسناً واضحاً في سياساتها وإجراءاتها لإيقاف التمييز والإساءات عبر منصاتها".