تمساح يقتحم ملعب غولف.. شاهدوا ماذا جرى! (فيديو)

اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة "زيوريخ كلاسيك" للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية بالفترة بين 22 و25 نيسان الجاري.

Обычный ситуация на турнирах по гольфу 🐊 pic.twitter.com/6JuiYTQoMq





وتفاجأ الحاضرون أمس الأول بخروج التمساح من نهر المسيسيبي الذي تقام البطولة على ضفافه، ليتدخل المنظمون بسرعة عبر 4 عربات غولف رافقت "الضيف غير المتوقع" بهدوء وحذر في جولة قصيرة على أرضية الملعب حتى اقتنع بنهاية الزيارة وعاد إلى المياه مرة ثانية.