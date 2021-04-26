رياضة

تمساح يقتحم ملعب غولف.. شاهدوا ماذا جرى! (فيديو)

Lebanon 24
26-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-816777-637550197538239270.jpg
Doc-P-816777-637550197538239270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة "زيوريخ كلاسيك" للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية بالفترة بين 22 و25 نيسان الجاري.

 

Обычный ситуация на турнирах по гольфу 🐊 pic.twitter.com/6JuiYTQoMq



وتفاجأ الحاضرون أمس الأول بخروج التمساح من نهر المسيسيبي الذي تقام البطولة على ضفافه، ليتدخل المنظمون بسرعة عبر 4 عربات غولف رافقت "الضيف غير المتوقع" بهدوء وحذر في جولة قصيرة على أرضية الملعب حتى اقتنع بنهاية الزيارة وعاد إلى المياه مرة ثانية.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2021-04-26
06:00 | 2021-04-26
23:00 | 2021-04-25
21:00 | 2021-04-25
18:00 | 2021-04-25
15:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website