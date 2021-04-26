رياضة

مهزلة حول الوقت الضائع بين أشبيلية وغرناطة.. هل الوقت انتهى؟

Lebanon 24
26-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-816778-637550198155795199.JPG
Doc-P-816778-637550198155795199.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاز فريق إشبيلية على ضيفه غرناطة 2-1 ليظل في سباق لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم أن المباراة انتهت في ظروف هزلية عندما أطلق الحكم صفارة النهاية بطريق الخطأ بعد مرور 3 دقائق فقط من 4 احتسبها وقتا بدل ضائع.

 

وهز روبرتو سولدادو مهاجم غرناطة الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 90 واعتقد فريقه أنه يمتلك أربع دقائق وقتا بدل ضائع لإدراك التعادل، لكن الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجويتشيا أنهى المباراة بعد ثلاث دقائق فقط.

 

وأحاط لاعبو غرناطة الغاضبون بالحكم وبعد عدة دقائق أمر لاعبي إشبيلية بالعودة إلى الملعب بعد أن خلع غالبيتهم قمصان اللعب.

 

وصمد إشبيلية، الذي تقدم عن طريق إيفان راكيتيتش من ركلة جزاء في الشوط الأول ولوكاس أوكامبوس في الشوط الثاني، في الدقيقة المتبقية ليحقق فوزه الخامس على التوالي ويرفع رصيده إلى 70 نقطة من 33 مباراة.

 

وبقي إشبيلية في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث وتتبقى له مباراة، وريال مدريد صاحب المركز الثاني. ويتأخر إشبيلية بثلاث نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر الذي يحل ضيفا على أتليتيك بيلباو في وقت لاحق الأحد.

 

كما ضمن إشبيلية بهذا الانتصار إنهاء الموسم في المربع الذهبي والعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

وقال أوكامبوس لاعب إشبيلية متحدثا عن النهاية الغريبة للمباراة "لم أر في حياتي شيئا كهذا. بعض لاعبينا كانوا قد خلعوا قمصان اللعب بالفعل" مضيفا أن فريقه مفعم بالثقة قبل الأمتار الأخيرة في سباق اللقب.

 

وتابع "حققنا أول هدف للنادي وأمامنا الآن خمس مباريات متبقية، وكلها مباريات نهائية. لدينا حافز كبير ونشعر بحماس بالغ. أملنا ما زال كبيرا".

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2021-04-26
06:00 | 2021-04-26
23:00 | 2021-04-25
21:00 | 2021-04-25
18:00 | 2021-04-25
15:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website