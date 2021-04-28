محمد صلاح يتأمل "روح رمضان" (فيديو)

ظهر نجم فريق ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح في إعلان جديد خلال شهر رمضان، لهاتف "أوبو رينو 5" الذي طرحته "أوبو" من فترة ليست بطويلة.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر فيه وهو يستعيد ذكريات تواجده في مصر خلال شهر رمضان، ويذكر أهم ما يفتقده من مظاهر رمضانية لا توجد إلا في مصر، وتلتقط كاميرا الهاتف التفاصيل التي تتمتع بها الشوارع المصرية خلال الشهر المبارك، لتزويد نجم "الفراعنة" بتلك المظاهر التي يفتقدها.

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— Mohamed Salah (@MoSalah) April 27, 2021

وقالت إيف هان، رئيسة العلامة التجارية في "OPPO" مصر: "بينما نتمنى للجميع شهر رمضان كريم، ننضم إلى محبينا كي نعكس قيم رمضان التي تحث على الخير، والرحمة، والكرم. وهي قيم يعكسها سعينا الدائم نحو الابتكار المتميز لفائدة البشرية. وبينما أبقت الجائحة العالمية العائلات بعيدة عن بعضها البعض، فإن حملة # رمضانك_في_صورة مع محمد صلاح تهدف إلى تشجيع المستخدمين على تصور الحياة معا واستخدام التكنولوجيا للتواصل والبقاء عن قرب مع من يحبون خلال شهر رمضان الكريم".

وأطلقت "أوبو" خلال رمضان، مسابقة تحت اسم مسابقة # رمضانك_في_صورة المشاركين من المستخدمين المصريين إلى عمل فيديوهات قصيرة أو نشر صورة توضح ما تعنيه "روح رمضان" لهم، لتصبح أمامهم الفرصة للفوز بأحدث هواتف "OPPO Reno5/ OPPO Reno5 Marvel Edition" أو الفرصة للظهور في فيديو العيد على صفحات "OPPO" الرسمية.