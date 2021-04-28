رياضة

سابقة تاريخية في الدوري الإنكليزي متعلقة بلاعبين مسلمين صائمين

Lebanon 24
28-04-2021 | 08:00
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شكر الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع فريق ليستر سيتي رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، على السماح له بكسر صيامه خلال شهر رمضان في منتصف مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس.

 

وتوقفت مباراة ليستر سيتي ضد كريستال بالاس (2-1) مساء الاثنين الماضي، لفترة وجيزة في الشوط الأول للسماح للمدافع فوفانا ومدافع كريستال بالاس، شيخو كوياتي، بتناول مشروب للإفطار.

 

وقال فوفانا في "تغريدة" على موقع "تويتر" بعد المباراة التي شكر فيها الدوري وكذلك بالاس وحارس بالاس، فيسنتي غوايتا الذي أخر تسديد ركلة المرمى للسماح لهما بالإفطار، "هذا ما يجعل كرة القدم رائعة".

 

وتم الاتفاق على التوقف قبل المباراة مع الحكم غراهام سكوت، ويعتقد أنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

 

يذكر أنه تم استبدال فوفانا خلال النصف الثاني من المباراة التي فاز فيها ليستر سيتي على وست بروميتش ألبيون (3-0) يوم الخميس الماضي، للسماح له بالراحة وتناول وجبة الإفطار.

 

ووصف بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، أداء المدافع بأنه "رائع" بالنظر إلى ظروف صومه.

المصدر: روسيا اليوم
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