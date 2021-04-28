رياضة

ماذا حصل في الغداء "السري" بين بيكيه ورئيس الاتحاد الأوروبي؟

Lebanon 24
28-04-2021 | 05:00
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كشفت صحيفة "ماركا" عن اجتماع غداء "سري" جمع بين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أليكساندر سيفيرين، بمدافع برشلونة جيرارد بيكيه، بطلب من الأخير.

وجاء الاجتماع بعد أن أراد بيكيه مناقشة الأمور الاقتصادية "للويفا"، والحصول على فهم أشمل لموضوع عوائد البث التلفزيوني للبطولات الأوروبية.


ووافق سيفيرين على اللقاء، بسبب شخصية بيكيه "المؤثرة" في برشلونة، أحد أكبر أندية العالم، مما يعني توثيق العلاقة بين "ألويفا" وبرشلونة.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن رئيس برشلونة خوان لابورتا، انضم للغداء لاحقا، بينما لم يكشف عن تفاصيل اللقاء "الثلاثي" وسط برشلونة.

وجاء الاجتماع قبل أسابيع قليلة من إعلان برشلونة انفصاله عن بطولة دوري أبطال أوروبا، وانضمامه لدوري السوبر الجديد، الذي يضم 12 ناديا من كبار أوروبا.

ورجحت الصحيفة الإسبانية أن سيفيرين لم يكن يعلم بخطة برشلونة "الانفصالية" أثناء الغداء، وهو ما قد يعقد علاقة النادي بالهيئة الأوروبية الحاكمة، خاصة بعد التقارب مؤخرا.

المصدر: "سكاي نيوز
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