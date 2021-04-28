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رياضة
"الأهلي" يواصل مطاردة "الزمالك" في الدوري المصري!
Lebanon 24
28-04-2021
|
16:00
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قاد النجم المتألق محمد شريف فريقه "الأهلي" للفوز على مضيفه "المصري البورسعيدي" 2 -1، أمس الثلاثاء، في المرحلة 15 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وسجل شريف هدفي الفوز لـ"الأهلي" في الدقيقتين 11 و63 وتكفل عمر كمال بتسجيل الهدف الوحيد للمصري في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
الفوز رفع رصيد "الأهلي" إلى 36 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني متأخرا بـ3 نقاط عن "الزمالك" المتصدر والذي خاض 17 مباراة، أما "المصري" فتوقف رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع.
المصدر: العربية
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