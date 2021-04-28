رياضة

"فيفا": بطولة كأس العرب 2021 في قطر ستكون النسخة الأمثل (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2021 | 10:50
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قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، إن قطر تسخر كل ما لديها من أجل استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العرب، مشيرا إلى أنها ستكون النسخة الأمثل والأجمل.

جاء ذلك خلال كلمة لإنفانتينو أمس في حفل سحب قرعة بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم التي ستقام بقطر في الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول القادم.

وأضاف رئيس "فيفا"، أن "النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب ستكون مميزة لاسيما وأن النسخة الأولى ستنظم تحت إشراف فيفا".

فيديو| كلمة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم #فيفا خلال مراسم قرعة #كأس_العرب #قطر2021 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/DjhTDNYrAl


وأشار إلى أن "هذه البطولة ستكون خير شاهد عيان على ما ستقدمه دولة قطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وسيكتشف ملايين البشر المؤهلات الكروية للعرب خلال هذا المحفل الرياضي".

وأوضح أن "الأمور تسير على أحسن ما يرام، ودولة قطر تسخر كل ما لديها من أجل استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العرب".

وتابع "أؤكد أنها ستكون النسخة الأمثل والأجمل".

واختتم رئيس فيفا كلمته قائلا "إن الأهم في هذه البطولة هو الاحتفال بالأخوة بين كل المنتخبات العربية، وإيصال رسالة إلى جميع أنحاء العالم بأن البطولة ستمهد الطريق لمونديال 2022".


وتضم بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم 23 منتخبا عربيا، وتقام على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022.

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
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