تعرف إلى ترتيب الأندية الأكثر إنفاقًا على التعاقدات في آخر 5 سنوات

تصدر فريق برشلونة قائمة الأندية الأكثر إنفاقا للأموال على التعاقدات مع اللاعبين خلال المواسم الخمسة الماضية، وهو النادي الوحيد الذي تجاوز صرفه حاجز المليار يورو خلال خمس سنوات.وأنفق برشلونة على التعاقدات خلال المواسم الخمسة الماضية، مليار و41 مليون و300 ألف يورو، ذهب أكثر من 400 مليون يورو منها، مقابل إبرام ثلاث صفقات مع الثلاثي: المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، ومواطنه عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند، والبرازيلي كوتينيو من ليفربول.واحتل مانشستر سيتي المرتبة الثانية، بإنفاقه 948 مليونا و300 ألف يورو، وتلاه في المركز الثالث فريق يوفنتوس، الذي صرف 943 مليونا و100 ألف يورو، مع العلم أن الصفقة الوحيدة التي تجاوزت حاجز الـ100 مليون يورو، كانت مقابل ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، بقيمة بلغت نحو 112 مليون يورو.والملفت أن قائمة الأندية العشرة الأوائل خلت من اسم بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، والذي لم ينفق على التعاقدات في السنوات الخمس الماضية أكثر من 385 مليون يورو.وأنفق بايرن ميونيخ أقل من أندية متوسطة المستوى، مثل موناكو (561.9 مليون يورو)، وإيفرتون (557.4 مليون يورو)، وإشبيلية (469.9 مليون يورو).واللافت أيضا، هو احتلال ريال مدريد المركز العاشر في هذه القائمة، وغياب ليفربول حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عنها.وفي ما يلي قائمة الأندية العشرة الأولى الأكثر إنفاقا على التعاقدات في المواسم الخمسة الأخيرة:1. برشلونة (إسبانيا) – (1041.3) مليار يورو2. مانشستر سيتي (إنجلترا) – (948.3) مليون يورو3. يوفنتوس (إيطاليا) – (943.1) مليون يورو4. تشيلسي (إنجلترا) – (894.3) مليون يورو5- مانشستر يونايتد (إنجلترا) – (776.3) مليون يورو6. باريس سان جيرمان (فرنسا) – (755.5) مليون يورو7. إنتر ميلان (إيطاليا) – (685.3) مليون يورو8. أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (676.2) مليون يورو9. أرسنال (إنجلترا) – (593.1) مليون يورو10. ريال مدريد (إسبانيا) – (588.7) مليون يورو.