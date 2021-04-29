شاهد.. رد فعل لاعبة بولندية بعد إزالة علم منافستها الروسية (فيديو)

أعلن رئيس الاتحاد الروسي للضامة أناتولي نيكيتين أن البولندية ناتاليا سادوفسكايا، أزالت علم بلادها من طاولتها تضامنا مع منافستها الروسية تمارا تانسيكوجينا في بطولة العالم.



وتفاجأت اللاعبة الروسية تمارا تانسيكوجينا، بإزالة علم بلادها من طاولتها، في الجولة الرابعة للمباراة، من قبل الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للضامة جاسيك بافليتسكي، الذي نزع الملصق الذي يحمل اسم اللاعبة الروسية ولوحة عليها ألوان العلم الروسي، قبل أن يتوجه إلى الجانب الآخر من الطاولة ليسحب العلم الروسي.



وأثار هذا التصرف دهشة تانسيكوجينا، التي رفعت رأسها لفترة وجيزة واستدارت يمينا، لاستيعاب ما يدور حولها قبل أن تواصل اللعب.

🇷🇺❌ Российский флаг убрали прямо во время партии на ЧМ по шашкам.



Детали скандала: https://t.co/SxcaMzJ87i



📹 ютуб Warcaby pic.twitter.com/13pCKo04XU

— Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

ونقل موقع القناة التلفزيونية الروسية "Vesti.ru" عن رئيس الاتحاد الروسي للضامة، قوله: "قامت الرياضية البولندية بإزالة العلم البولندي رمزا للتضامن، وتلعبان من دون العلمين. أعتقد أن الحادث يمكن اعتباره قد تم تسويته، حيث اعتذر الجانب البولندي"، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الاتحاد الروسي يعد مذكرة احتجاج للجانب البولندي والاتحاد الدولي، باعتبار أن تمارا تانسيكوجينا، بطلة العالم الحالية "محبطة بعد هذه الواقعة".



يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قررت في الـ17 من كانون الأول الماضي، حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 كانون الأول 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".